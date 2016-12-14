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    Ибрагимович: «Если бы я был умнее десять лет назад, то стал бы более феноменальным»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился размышлениями о своем прогрессе на протяжении карьеры.

    «Думаю, сейчас я играю намного умнее, потому что с годами, конечно, меняешься. Получаешь другие физические возможности, другие кондиции, сильные стороны, опыт.

    Но я бы хотел, чтобы десять лет назад у меня был тот ум, который есть сейчас. Тогда я мог бы стать даже более феноменальным», – сказал Ибрагимович.

    Источник: ESPN

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    14.12.2016 19:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 15 декабря 2016, 06:09

      Не важно,что у него нет золотого мяча,от этого он не перестанет быть Златаном,и помнить будут его долго. А сранный мяч думаю что в последние годы ничего не решает,его дают нытикам и пиарщикам,да и в фифа всё подставлено.

      1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 14 декабря 2016, 21:02

      Прозрел, но время ушло.

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 14 декабря 2016, 20:46

      Только неумный человек может говорить о своей феноменальности ,но у цыган это считается нормальным

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      Рейтинг: +191

      bafor 14 декабря 2016, 20:37

      Как в русской пословице: если бы молодость знала, а старость могла. В принципе, Златан игрок топового уровня. Он в Англию играть приехал поздно. Но как же он давал жару во Франции. Полностью раскрылся, установил массу рекордов. Поиграл с блеском. Не всем топам с командами так везёт.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > bafor 14 декабря 2016, 20:53

      Только это не русская пословица, это из эпиграммы французского писателя Анри Этьена, 16 век.

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      Рейтинг: +274

      Berikosha 14 декабря 2016, 19:53

      что то больно особенным себя считает,даже золотого мяча не получил и много еще чего

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      Рейтинг: +172

      Александр 13 14 декабря 2016, 19:50

      Если был бы хер у бабушки была бы она дедушкой. Не о чем не жалей Ибра, классная карьера.

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