Ибрагимович: «Если бы я был умнее десять лет назад, то стал бы более феноменальным»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился размышлениями о своем прогрессе на протяжении карьеры.

«Думаю, сейчас я играю намного умнее, потому что с годами, конечно, меняешься. Получаешь другие физические возможности, другие кондиции, сильные стороны, опыт.

Но я бы хотел, чтобы десять лет назад у меня был тот ум, который есть сейчас. Тогда я мог бы стать даже более феноменальным», – сказал Ибрагимович.