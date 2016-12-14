Ибрагимович: «Если бы я был умнее десять лет назад, то стал бы более феноменальным»

Не важно,что у него нет золотого мяча,от этого он не перестанет быть Златаном,и помнить будут его долго. А сранный мяч думаю что в последние годы ничего не решает,его дают нытикам и пиарщикам,да и в фифа всё подставлено.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился размышлениями о своем прогрессе на протяжении карьеры.
«Думаю, сейчас я играю намного умнее, потому что с годами, конечно, меняешься. Получаешь другие физические возможности, другие кондиции, сильные стороны, опыт.
Но я бы хотел, чтобы десять лет назад у меня был тот ум, который есть сейчас. Тогда я мог бы стать даже более феноменальным», – сказал Ибрагимович.