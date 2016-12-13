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    «Саутгемптон» включился в борьбу за Дзагоева

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев зимой может перейти в другой клуб. В гонку за футболиста сборной России включился «Саутгемптон». Также сообщается об интересе «Суонси» и «Эвертона».

    Напомним, ранее появилась информация, что хавбеком армейского клуба интересуются «Вест Хэм», «Рома» и дортмундская «Боруссия». Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе в АПЛ.

    Контракт Дзагоева с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: Daily Mail

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    13.12.2016 19:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 14 декабря 2016, 08:54

      он никогда ни куда не перейдет за чем ему это нужно языка не знает денег много не дадут и пахать там надо в три раза больше в ЦСКА он король покрикивает на всех,а там сядет на лавку и просидит годик другой да еще может пропустить ЧМ

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 14 декабря 2016, 08:49

      Прям на расхват Аланчик, а на деле не перейдет никуда, зимой то точно,

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      Рейтинг: +459

      sour12 14 декабря 2016, 07:16

      перейдёт, на эти деньги купят напа, а через год в аренду за десятую стоимость трансфера назад в цска =))))) гениально!

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      Рейтинг: +4298

      mutabor0992 14 декабря 2016, 00:11

      Фуфло.Не верю.

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      Рейтинг: +40

      Taga25 13 декабря 2016, 23:38

      Утка!!!

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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 13 декабря 2016, 22:42

      Дзагою чтобы подрасти нужно менять РФПЛ на более элитную лигу

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      Рейтинг: +62

      NoN141 > ДяДь ПашА 14 декабря 2016, 00:33

      и возможно сольется как Жирков.

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      Рейтинг: +992

      опус 2 13 декабря 2016, 22:11

      Для меня открытие ,что наши футболисты нарасхват !!!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 декабря 2016, 20:31

      В принципе, ему нужно линять из РФПЛ, если предлагают ...- тесновато и уровень костоломства высокий. Да и холодно...

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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 13 декабря 2016, 20:01

      Дзагоев ничего хорошего в АПЛ не покажет... максимум будет мелькать в ротации. ему надо в Италию или Францию, по крайней мере, в качестве промежуточного варианта

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 декабря 2016, 19:59

      пока есть спрос - нужно использовать свой шанс

      2
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