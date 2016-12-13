«Саутгемптон» включился в борьбу за Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев зимой может перейти в другой клуб. В гонку за футболиста сборной России включился «Саутгемптон». Также сообщается об интересе «Суонси» и «Эвертона».

Напомним, ранее появилась информация, что хавбеком армейского клуба интересуются «Вест Хэм», «Рома» и дортмундская «Боруссия». Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе в АПЛ.

Контракт Дзагоева с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года.