«Саутгемптон» включился в борьбу за Дзагоева

он никогда ни куда не перейдет за чем ему это нужно языка не знает денег много не дадут и пахать там надо в три раза больше в ЦСКА он король покрикивает на всех,а там сядет на лавку и просидит годик другой да еще может пропустить ЧМ
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев зимой может перейти в другой клуб. В гонку за футболиста сборной России включился «Саутгемптон». Также сообщается об интересе «Суонси» и «Эвертона».
Напомним, ранее появилась информация, что хавбеком армейского клуба интересуются «Вест Хэм», «Рома» и дортмундская «Боруссия». Отмечается, что сам игрок заинтересован в переходе в АПЛ.
Контракт Дзагоева с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года.