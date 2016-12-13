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    Конте: «Терри помогает мне доносить свои идеи до игроков «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что присутствие защитника Джона Терри в команде очень важно для него и для футболистов. По словам специалиста, 36-летний игрок очень помогает ему в общении с командой. Ранее сообщалось, что синие не намерены продлевать с Терри контракт, истекающий по завершении сезона.

    «Джон – наш капитан. Я думаю, он делает хорошую работу. Когда он не играет, он помогает мне в раздевалке, донося мои идеи до игроков. Он любит этот клуб и живет настоящим, а не задумывается о будущем», – сказал Терри.

    Источник: BBC

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    13.12.2016 18:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 13 декабря 2016, 19:13

      Легенду Челси надо оставлять в клубе, нельзя так разбрасываться, в будущем будет отличный тренер

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