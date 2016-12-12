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    Конте отметил важность опыта Фабрегаса для «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен появлением на замену полузащитника своей команды Сеска Фабрегаса в матче против «Вест Бромвича».

    «Сеск крайне важен для команды. Мы все прекрасно знакомы с его талантом. Сегодня нам было важно внести изменения в игру команды и найти подходящее решение для победы. Выход столь технически одаренного игрока с сильным характером стал одним из решающих факторов в этом».

    Матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Вест Бромвич» закончился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Челси»

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    12.12.2016 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      roskaz 13 декабря 2016, 04:30

      Конте цену набивает на испанца))) Не нужен он ему...

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