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    РФС близок к договоренности о проведении матча с Бельгией весной в Сочи

    РФС близок к заключению контракта с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией о проведении товарищеского матча между национальными сборными. Встреча между Россией и Бельгией пройдет в марте 2017 года в Сочи.

    «РФС и Королевская бельгийская футбольная ассоциация близки к заключению соглашения о проведении в марте следующего года матча Россия – Бельгия в Сочи. Окончательная ясность в вопросе должна наступить в течение двух недель», – рассказал источник.

    Ранее сообщалось, что РФС также ведет переговоры о проведении встреч со сборными Бразилии и Аргентины.

    Источник: ТАСС

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    11.12.2016 14:37
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