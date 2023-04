«Реал» вылетел в Японию на клубный чемпионат мира

Футболисты и тренерский штаб «Реала» вылетели в Японию для участия в клубном чемпионате мира. Мадридский клуб прилетит в Токио сегодня вечером, а базироваться будет в Йокогаме.

15 декабря «Реал» сыграет в полуфинале турнира с мексиканской «Америкой», которая сегодня одержала победу над «Чонбук Моторс».

#RMCWC

This is how the players boarded our flight to Japan!#HalaMadrid pic.twitter.com/xCdZr6hV8G