Клубный ЧМ. «Америка» обыграла «Чонбук Моторс» и станет соперником «Реала» в полуфинале

Надо добавить, что клуб Америка (Мехико) основан в 1916г. , а в предыдущем клубном ч-те мира они проиграли в 1/4 финала китайцам, Гуанчжоу Эвергранд.
В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира мексиканская «Америка» одержала волевую победу над южнокорейским «Чонбук Моторс» со счетом 2:1. Дублем в составе победителей отметился Сильвио Ромеро.
Таким образом, «Америка» пробилась в полуфинал турнира, где встретится с «Реалом». Встреча пройдет 15 декабря.
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
Чонбук Моторс (Южная Корея) – Америка (Мексика) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Ким, 23; 1:1 – Ромеро, 58; 1:2 – Ромеро, 74.