Клубный ЧМ. «Америка» обыграла «Чонбук Моторс» и станет соперником «Реала» в полуфинале

В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира мексиканская «Америка» одержала волевую победу над южнокорейским «Чонбук Моторс» со счетом 2:1. Дублем в составе победителей отметился Сильвио Ромеро.

Таким образом, «Америка» пробилась в полуфинал турнира, где встретится с «Реалом». Встреча пройдет 15 декабря.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

Чонбук Моторс (Южная Корея) – Америка (Мексика) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Ким, 23; 1:1 – Ромеро, 58; 1:2 – Ромеро, 74.