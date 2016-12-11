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    Клубный ЧМ. «Америка» обыграла «Чонбук Моторс» и станет соперником «Реала» в полуфинале

    В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира мексиканская «Америка» одержала волевую победу над южнокорейским «Чонбук Моторс» со счетом 2:1. Дублем в составе победителей отметился Сильвио Ромеро.

    Таким образом, «Америка» пробилась в полуфинал турнира, где встретится с «Реалом». Встреча пройдет 15 декабря.

    Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

    Чонбук Моторс (Южная Корея) – Америка (Мексика) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ким, 23; 1:1 – Ромеро, 58; 1:2 – Ромеро, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 11:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 11 декабря 2016, 13:48

      Надо добавить, что клуб Америка (Мехико) основан в 1916г. , а в предыдущем клубном ч-те мира они проиграли в 1/4 финала китайцам, Гуанчжоу Эвергранд.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 11 декабря 2016, 13:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жалко Америку (команду).

      -5
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Димон Алма-Ата 15 декабря 2016, 10:11

      Хочешь поминуситься, начнем.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 11 декабря 2016, 13:20

      Т.е. Реал автоматически в финале!?

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Сергей Свояк 11 декабря 2016, 14:23

      Какая падла минусует? Проходи мимо! Выразить уже мысль нельзя...

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > DeStar 12 декабря 2016, 00:39

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Сергей Свояк 12 декабря 2016, 00:39

      Димон Алма-Ата - падла.

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 11 декабря 2016, 13:17

      И все Реал сьест ее!!!

      -1
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