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    Ибрагимович: «Из-за Лиги Европы у нас не так много времени на отдых»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что ему непривычно играть по четвергам. Напомним, что именно в этот день недели традиционно проводятся матчи Лиги Европы. По мнению шведа, такие игры негативно сказываются на выступлениях «красных дьяволов» в АПЛ.

    «Из-за Лиги Европы у нас не так много времени на отдых. Эти матчи по четвергам просто убивают команду, особенно меня. Я лично не привык играть по четвергам. Так у нас на один день меньше для восстановления. Нужно сразу же возвращаться к работе и выходить на поле в воскресенье», – сказал он.

    Источник: Independent.co.uk

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    11.12.2016 11:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 12 декабря 2016, 17:09

      Какая разница то же самое как и в лиге чемпионов. Да и вообще твоя работа выходить на поле и играть.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 12 декабря 2016, 16:49

      Это тебе не во Франции шампусик пить с боссами ПСЖ,а Англия милок.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 12 декабря 2016, 15:47

      сливаться тогда надо, если устали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      петр1975 11 декабря 2016, 15:38

      Четверг сложный день перед матчами уик-энда

      0
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