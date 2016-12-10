Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бышовец: «Поражения «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы? Игроки ушли в отпуск еще до матчей»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о поражениях «Краснодара» и «Зенита» в матчах 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, «быки» уступили «Ницце» (1:2), а сине-бело-голубые проиграли АЗ (2:3).

    – Почему «Краснодар» и «Зенит» проиграли свои последние матчи в Лиге Европы?

    – Мое мнение, что игроки ушли в отпуск еще до игры. Их старания можно было бы отметить, но подсознательно они уже отдыхали.

    – Тяжело играть, не имея турнирных задач?

    – Мы в свое время, в конце сезона, учитывая почти трехмесячные зимние сборы, в ходе подготовки уже к официальным матчам по два-три дня сидели на базе. И у нас была проблема, что к концу года с учетом всех матчей наваливалась такая усталость, что мы друг друга уже не могли видеть. Когда приходилось играть вот эти матчи в декабре, а я вспоминаю матч с «Селтиком» в 1965 году, уже пропадала мотивация – тогда как-то не были престижны эти европейские Кубки, поэтому никакого стремления не было. Стояла задача победить в первенстве. Нынешняя ситуация изменилась. Но все равно конец сезона. Уже идут мысли о том, как бы выдохнуть, набраться свежего воздуха. Нет крайней степени стремления всеми силами добиться результата. Нет мысли в голове: «Надо победить».

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2016 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 декабря 2016, 12:00

      Такие матчи шанс для тех кто не проходит в состав(кержаков),молодых - они должны выходить и рвать всех! Ах извините - они уже в Дубаи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 декабря 2016, 09:10

      Выход в в весеннюю стадию чем не результат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 декабря 2016, 08:25

      Это настоящий професионализм!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 10 декабря 2016, 23:32

      Это наш профессионализм по российски... Сцуки нехорошо пахнущие!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 10 декабря 2016, 22:22

      ИГРОКАМ ДАЛИ ОТДОХНУТЬ!!!!!ЗАДАЧУ ПОСТАВЛЕННУЮ ВЫПОЛНИЛИ РЕШИЛИ РАСЛАБИТЬСЯ!!"???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 