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    Уолкотт назвал нынешний «Арсенал» лучшим, за который ему приходилось играть

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт поделился эмоциями от матча 15-го тура АПЛ против «Сток Сити» (3:1). Напомним, после этого матча канониры возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

    «Мы взяли важные три очка. Хочу сказать, что это лучший «Арсенал», за который мне приходилось играть. Важную роль в этом играют болельщики. Мы хотим радовать их, играем друг за друга. Команда проделывает огромную работу, наградой за которую являются результаты в последних матчах. Мы находимся в отличной позиции на текущий момент», – сказал футболист..

    Источник: BBC

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    10.12.2016 20:28
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