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    Вильторд: «Федун прав: тренер – это только 10 процентов успеха команды»

    Бывший нападающий сборной Франции Сильвен Вильторд согласился со словами владельца «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что тренер – 10 процентов от успеха команды. Напомним, на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    – Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сказал как-то, что тренер – это только 10 процентов успеха команды…

    – Полностью с ним согласен. На поле выходят футболисты, а не тренер. Они сами решают, куда и в какой момент им бежать, исходя из обстановки на поле. Тренер же не может им подсказывать каждую секунду! Тренер решает вопросы тактики, психологии, мотивации, но на поле должно быть 11 воинов.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.12.2016 16:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 декабря 2016, 23:34

      Интересно, какое Сильвену дело до Спартака ! Они как бы в разных плоскостях всегда были друг с другом !

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 декабря 2016, 21:10

      А причём тут Вильтор? ) Он что бывший спартаковец, что ему знакомы слова Федуна???? )))

      3
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 10 декабря 2016, 20:18

      Я думаю на этот вопрос лягушатнику и федуну, точно ответили бы болельщики из Ростова!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 декабря 2016, 19:14

      Смотря какой тренер и какие игроки.Бывает и наоборот.Барселона и без тренера сыграет им корректировщик разве что нужен,а уйдёт Бердыев будет ли Ростов в такой футбол играть? Уверен что нет(системы нет)

      4
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 10 декабря 2016, 19:10

      Я играл в духовом оркестре,
      Я знал, дирижёр всегда на первом месте.
      До тех пор , пока палкой не махнёт и партию начнёт.
      А что он там с бровки на оркестр орёт,
      Да кто ж его поймёт.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 декабря 2016, 18:26

      Вот с такой философией Федун и обеспечил болельщикам красно-белых тот ужас, что длился много лет, пока ему совершенно случайно не улыбнулась удача в лице Массимо Карреры! Как компенсация за построенный стадион... Но если Федун не пересмотрит свою философию, и не будет ценить Подарок Небес, то думаю, что удача от него отвернётся... И всё вернётся на круги своя... :-))))

      5
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      Рейтинг: +151

      Hansson 10 декабря 2016, 18:05

      10% тренер, 50% вратарь, 40% полевые игроки
      М-математика

      3
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 10 декабря 2016, 17:48

      если это правда то какого лешего так часто меняются тренеры в Спартаке?

      -1
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      Рейтинг: +76

      takca > Тони Монтана 10 декабря 2016, 17:55

      Или в ЛОКО.

      -1
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Тони Монтана 10 декабря 2016, 17:57

      Истину глаголишь )

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Тони Монтана 10 декабря 2016, 17:59

      ну найти крайнего то надо, я помню как Реал играл когда игроки игнорировали Дель Боске вроде, в составе Зидан, Бекс, Фигу и т.д играли чисто покрасовать и Бильбао 4-0 всрали при том что обстучали весь каркас ворот и так несколько игр, так что про 10 процентов....

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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 10 декабря 2016, 17:38

      Скажите это в Ростове! При огромном уважении к футболистам.

      4
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Даникс-72 10 декабря 2016, 17:44

      Там 80% тренер рулит))) причём не Кириченко))

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      Рейтинг: +1643

      Psih86 10 декабря 2016, 17:34

      Скажи это Антонио Конте,он смеется в сторонке!!!

      0
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