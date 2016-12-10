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    Футбольная школа имени Слуцкого в Волгограде будет обучать детей бесплатно

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подчеркнул, что мальчики и девочки, пришедшие в футбольную школу армейцев в Волгограде, смогут обучаться абсолютно бесплатно. Специалист рассчитывает, что в ближайшие два дня получится просмотреть не менее 300 желающих.

    «Уже сейчас сформирован тренерский состав в каждой возрастной группе. Сегодня и завтра мы вместе будем отсматривать ребят, а это могут быть не только мальчики, но и девочки, в возрасте от пяти до 11 лет.

    Самая серьезная конкуренция развернется в более старших возрастных группах. Ребята, которые будут зачислены в школу, будут заниматься пять дней в неделю, в течение года они будут принимать участие как минимум в пяти турнирах. И самое главное – обучение в школе не будет стоить их родителям ни копейки.

    Сейчас Волгоград сдает свой экзамен, на спортивную готовность к ЧМ-2018. Достаточно посмотреть, сколько ребят захотят записаться в футбольную школу, чтобы оценить в целом интерес к спорту в городе. Надеюсь, что за два дня мы отсмотрим не менее 300 ребят», – приводит слова Слуцкого v1.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2016 14:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 декабря 2016, 08:17

      терзают сомнения, что Бесплатная школа.... наверное потом по 30 тысяч на форму, и по 10 на каждую выездную игру в турнире.......сейчас даже все Красные Уголки закрыты . Такое время , что бесплатного быть не может.

      0
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 10 декабря 2016, 14:50

      Вот это круто! Уверен талантов будет больше!

      1
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      Рейтинг: +212

      Kalida 10 декабря 2016, 14:36

      надо чтобы все футбольные школы были бесплатны, дабы дети малоимущих семей могли заниматься футболом

      5
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