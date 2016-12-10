Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ибрагимович: «МЮ» нужно научиться забивать больше одного гола, ведя в счете»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил, что ведя с минимальным счетом в матче, «красные дьяволы» должны забивать еще, чтобы уверенно доводить игру до победы.

    «Нужно забивать больше, чем один гол, чтобы была уверенность в победе, мы этот урок усвоили. При счете 1:0 в свою пользу нужно забивать еще и закрывать вопрос и победителе. Не обязательно каждый матч всех громить по 4:0, хотя нам пока так этого и не удалось.

    Хотелось бы, чтобы в скором времени «Манчестер Юнайтед» начал «убивать» противников на поле, забивая второй мяч. Желаем, чтобы в каждой игре нам удавалось сделать подобное. Больше моментов – больше возможностей забить», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2016 12:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 