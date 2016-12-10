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    Браво: «Практически не помню комплиментов в свой адрес»

    Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво признал, что болельщики и эксперты оказывают на него невероятное давление. По словам футболиста, от него постоянно ждут ошибок.

    «Проблема заключается в том, что при таком стиле вы неизбежно делаете одну ошибку на 300 передач. У меня была ошибка в одной игре, в Лиге чемпионов с «Барселоной», когда я получил красную карточку. Но это риск, который нужно принимать.

    На самом деле, я нормально принимаю критику, потому что чувствую, что это помогает мне стать лучше и сильнее. Честно, практически не помню комплиментов в свой адрес», — сказал он.

    Источник: The Guardian

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    10.12.2016 11:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 декабря 2016, 12:19

      Ну, как же так, все говорят "Браво, Браво", а ты думаешь, что тебя ругают?

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