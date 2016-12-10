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    Генеральный директор «Терека» анонсировал усиление состава зимой

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров пообещал, что клуб усилит сразу несколько позиций зимой.

    «Текущий состав устраивает Рашида Рахимова, однако усиление в зимнее трансферное окно планируется. На какие позиции, пока секрет. Все новые игроки, пришедшие в «Терек», устраивают тренерский штаб, можно сказать, что мы довольны. Особенно выделяется трансфер Балая, вы видите, насколько переход этого игрока оказался удачным, восемь мячей человек забил. И клуб, и игрок – все довольны.

    Проблем с финансированием «Терек» не испытывает. Перед сезоном мы значительно сократили зарплатную ведомость. Однако сложности, конечно, есть, все живем в одной стране. Кризис на всех сказывается», – сказал он.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    10.12.2016 10:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 декабря 2016, 12:58

      зима уже есть. надо скорее подписать чтоб на сборах адаптировался.

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 11 декабря 2016, 00:03

      нужно усилить состав

      0
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      Рейтинг: +2

      TimurT 10 декабря 2016, 20:54

      Что значит текущий состав устраивает Рахимова, после каждой игры он говорит нужно усилить состав, игрокам не вхатает индивидуального мастерства, короткая скамейка игроков! А Айдамиров говорит он доволен блин...

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 10 декабря 2016, 20:07

      Кузяева подарить кому-нибуть

      1
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