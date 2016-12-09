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    УЕФА утвердил место проведения финала ЛЕ-2017/18 и новое время начала матчей ЛЧ

    Финальный матч Лиги Европы сезона-2017/18 состоится в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Такое решение принял исполнительный комитет УЕФА.

    Кроме того, организация приняла решение изменить стандартное время начала матчей Лиги чемпионов с сезона-2018/19. Игры этого турнира будут начинаться в 21:00 и 23:00 по московскому времени. Во время группового этапа две встречи игрового дня будут стартовать в 21:00, шесть – в 23:00.

    Сообщается, что это сделано для того, чтобы болельщики могли посмотреть больше матчей.

    Источник: УЕФА

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    09.12.2016 20:31
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 декабря 2016, 23:00

      А что мешало поровну разбить?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +112

      kokor2d2 9 декабря 2016, 22:37

      хорошо

      0
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 9 декабря 2016, 21:28

      почему не "Зенит-Арена"?.. хотя... она же слишком дорогая, чтоб на ней играть...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 декабря 2016, 21:16

      Лучше бы в 20.00 и 22.00 . . . а то что всего 2 матча, я так понимаю, первые два матча, будут среди не самых интересных соперников

      2
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Аристократ Олжик 9 декабря 2016, 22:55

      Первые два матча будут играть команды Восточной Европы скорее всего))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > ЖОРРО 11 декабря 2016, 11:25

      Что плохого в том, чтобы половина команд начинала матчи по раньше? Что они бояться, что некоторые фанаты не успеют прийти на матч после работы? Что в Европе все работящие что ли? Если 10 фанатов задержаться на работе, на их места не смогут прийти другие 10 фанатов??? Или в Европе с телевидением проблема? Европейцы ленивые и не могут нажать кнопку на пульте и включить трансляцию?

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Аристократ Олжик 11 декабря 2016, 13:47

      Думаю о фанатах заботятся)

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 декабря 2016, 20:55

      Ну да. Душевно! "...Сообщается, что это сделано для того, чтобы российские болельщики не смогли больше смотреть матчи..." Хотя, до того года Европе ещё дожить надо!

      3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Par Mezan 9 декабря 2016, 21:05

      Да вроде и раньше также играли?

      2
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit > Par Mezan 9 декабря 2016, 21:11

      нормальная тема какраз,после работы все посмотреть можно
      если ты маленький и тя мамка спать валит в это время,тут уж извините

      3
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Gothic_Spirit 9 декабря 2016, 21:18

      дело не в том что маленький, а разница во времени, зимой когда Европа переводит часы, у нас футбол аж в 2 часа ночи начинается . . . Это пи..дец как рано. Дождаться матч можно, но не факт, что удастся посмотреть матч, хотя бы одним глазом.

      -1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Аристократ Олжик 9 декабря 2016, 22:47

      Все верно ни кто и не подумал, что кроме Москвы есть другие города восточнее, например Самара у нас тоже смотреть не удобно. Кто-то на работу в пят утра встает. получается на сон два часа.;)

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Par Mezan 9 декабря 2016, 22:56

      На 15 минут позже....это не катастрофа!))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Аристократ Олжик 9 декабря 2016, 22:57

      На 15 минут позже перенесли время...это пи...ц как поздно!))

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      Рейтинг: +122

      time_killer > Alek7183 10 декабря 2016, 09:35

      В полночь и в два часа ночи? Нет

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