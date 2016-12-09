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    Тевес выбирает между переходом в китайский клуб и завершением карьеры

    Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес рассказал о своих ближайших планах. Ранее сообщалось, что аргентинца хочет приобрести «Шанхай Шэньхуа», который готов платить ему 40 миллионов евро в год.

    «В данный момент я думаю только о следующем матче своей команды. Но в голове у меня много мыслей. Думаю, буду ли играть в следующем году в Китае. Также раздумываю о том, не завершить ли мне карьеру. Чувствую, что устал. Мне нужно принять наилучшее решение не только для себя, но и для семьи, для клуба», – сказал Тевес.

    Источник: Mundodeportivo

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    09.12.2016 13:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      baltica 9 декабря 2016, 20:07

      В Китае весь будущий сезон думай!

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 9 декабря 2016, 14:53

      С зарплатой 40 миллионов в год можно через пару лет очень хорошо отдохнуть.

      0
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