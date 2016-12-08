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    Лига Европы. АПОЭЛ обыграл «Олимпиакос», «Янг Бойз» разгромил «Астану»

    В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы кипрский АПОЭЛ оказался сильнее «Олимпиакоса» со счетом 2:0. Голы забили Мануэл да Коста, поразивший свои ворота, и Игор де Камарго.

    В другой встрече группы «Янг Бойз» отправил три безответных мяча в ворота «Астаны».

    Таким образом, с первого места в плей-офф пробился АПОЭЛ, со второго – «Олимпиакос».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа B. 6-й тур

    АПОЭЛ (Кипр) – Олимпиакос (Греция) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – да Коста, 20 (в свои ворота); 2:0 – де Камарго, 83.

    Янг Бойз (Швейцария) – Астана (Казахстан) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фрей, 63; 2:0 – Оарау, 66; 3:0 – Шик, 71.

    Календарь Лиги Европы

    Таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 23:23
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