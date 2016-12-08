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    Лига Европы. «Шахтер» одержал шестую победу, «Гент» вырвал путевку в плей-офф

    В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Шахтер» со счетом 4:2 обыграл «Брагу». На дубли Сергея Кривцова и Тайсона португальцы ответили только точными ударами Николы Стоильковича и Николы Вукчевича.

    В другой встрече группы «Гент» на последних минутах забил победный гол «Коньяспору».

    Таким образом, «Шахтер» завершил групповой этап с шестью победами, а «Гент» благодаря победе над турками обошел «Брагу и стал вторым.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа H. 6-й тур

    Брага (Португалия) – Шахтер (Украина) – 2:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Кривцов, 22; 0:2 – Тайсон, 39; 1:2 – Стоилькович, 43; 1:3 – Кривцов, 62; 1:4 – Тайсон, 66; 2:4 – Вукчевич, 89.

    Коньяспор (Турция) – Гент (Бельгия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кулибали, 90.

    Календарь Лиги Европы

    Таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 20:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      Vaswab 8 декабря 2016, 21:09

      ЕССССССССССССССССССССССССССССССССССС жаль что Гент не показывали(((

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 декабря 2016, 21:08

      Остались Бенфика и Порту.

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