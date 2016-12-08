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    Ташуева не взяли в «Нант» из-за незнания французского языка

    Российский специалист Сергей Ташуев прокомментировал назначение главным тренером «Нанта» Сержиу Консейсау, а не его. Напомним, ранее Ташуев заявлял, что ведет переговоры с французским клубом.

    «Я знаю, что в «Нант» назначили Сержиу Консейсау, а не меня. Он знает французский, а это был первый вопрос, который мне задали. Также было условие, что весь тренерский штаб остается прежним, немного странно. Вчера мне сказали, что есть две кандидатуры – я и Консейсау, сегодня клуб сделал выбор – это его право. Когда мне предложили этот вариант, то я сразу сказал, что с удовольствием поехал бы работать во Францию. Во время переговоров стало понятно, что руководство больше склоняется к варианту с Консейсау.

    Мне было очень приятно, что меня лоббируют в такой клуб, как «Нант». С другой стороны, я понимаю, что на сегодняшний день у России не самый лучший рейтинг на международной арене. Наша задача это изменить. Есть в Европе группа людей, которые понимают, что российские тренера могут решать высокие задачи и давать результат. Я рассматривал только варианты в Европе, поэтому если до Нового Года ничего не появится, то после праздников поеду в Европу. Там у меня будет стажировка и кроме того планирую пообщаться с некоторыми менеджерами и руководителями. Попытаюсь выйти на другой уровень», – сказал Ташуев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.12.2016 15:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +351

      zadira56 8 декабря 2016, 18:49

      Это- тренеришка из разряда Аверьяновых и Бышовцев,которые за деньги (большие) пойдут в любую команду,типа "вытащить из болота").

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 8 декабря 2016, 17:04

      ну да...

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 8 декабря 2016, 17:02

      если бы меня звали в Лигу1 я бы за неделю выучил элементарные слова на другом языке!!!

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