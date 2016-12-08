Пономарев: «Было противно смотреть на игру ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцы нехотя играли с «Тоттенхэмом» (1:3) в матче Лиги чемпионов.

«ЦСКА устроил праздник для англичан. Безвольные, никакого движения, оборона вообще всех распустила, никто никого не держит. Никакой дисциплины, абсолютно ничего не было. Даже команды. Вместо нее по полю бегали какие-то мальчики для битья! Любому молодому игроку на нашей команде можно было бы сделать карьеру. Просто безобразие. Даже противно.

Пускай Слуцкий уходит, но у игроков же должно быть самолюбие! Я, конечно, знал, что они проиграют, но что будет такой сильный провал... Позор, просто позор», – сказал Пономарев.