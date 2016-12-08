Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пономарев: «Было противно смотреть на игру ЦСКА»

8 декабря 2016, 08:39
45

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцы нехотя играли с «Тоттенхэмом» (1:3) в матче Лиги чемпионов.

«ЦСКА устроил праздник для англичан. Безвольные, никакого движения, оборона вообще всех распустила, никто никого не держит. Никакой дисциплины, абсолютно ничего не было. Даже команды. Вместо нее по полю бегали какие-то мальчики для битья! Любому молодому игроку на нашей команде можно было бы сделать карьеру. Просто безобразие. Даже противно.

Пускай Слуцкий уходит, но у игроков же должно быть самолюбие! Я, конечно, знал, что они проиграют, но что будет такой сильный провал... Позор, просто позор», – сказал Пономарев.

Источник: Чемпионат.ком
ЦСКА Пономарев Владимир
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ильиных
1481176921
А как вам голешник от Игоря, в падении через себя.
Ответить
Dizzel79
1481177342
Было ожидаемо, видимо хотели скорей в ресторан попрощаться со Слуцким....Все говорили куда Краснодар, Ростов и другие нестоличные клубы "лезут" играть в Европу, а по факту они показывают и игру и результат.
Ответить
pntrz
1481181178
это же цскал
Ответить
Gullit 76
1481181191
Поражает что практически непроходимая защита в чемпионате,в еврокубках превращается в мальчиков для битья с трясущимися ногами.И так из года в год.Защита посчитала что главное хорошая мина на лице , а игра - это не важно.Потеряв мяч не бегут исправлять ситуацию, а чинно возвращаются к очередному голу.
Ответить
nik55
1481182260
нет помощи от судьи-----вот и результат
Ответить
Lesha VV
1481182296
Искренне жаль Игоря . В защите проходной двор. Лёша березуцкий после 70 минуты ходил как на прогулке , рассматривая газон стадиона уэмбли. Опорная зона в целом не плохо отыграли Дзагоев и Натхо , фланги тоже ( Особенно Тошич ) Ну а нападение ... Его просто не было. Траорэ долговяз и не техничен , даже обработать мяч не мог. В итоге мы имеем то что имеем.
Ответить
товрос
1481184550
ЦСКАпроиграла,аПОРТУ выиграл и теперь РОССИЯ потеряла 6-е место которое дает право заявлять напрямую 2 клуба в лиге чемпионов,сегодня последняя надежда на ЗЕНИТ и КРАСНОДАР пожелаем им удачи!!!
Ответить
Garrincha58
1481187136
Зря в прошлом году тянули за гриву коней к золоту вот вам результат а кто был достоин чемпионства так это только Ростов но у нас все везде решают боссы и Ростову не дали а вот в АПЛ дали Лестеру потому что там нет таких админ ресурсов, а сейчас тянут Спартак, а на следующий год они точно так же сыграют в ЛЧ как ЦСКА нынче. У нас продажный чемпионат поэтому никто не может добиться результатов в еврокубках да и в Европе нас тоже не любят
Ответить
Boniel+
1481187233
Дорогой товарищ Пономарев!Вы,что увидели эту команду в первый раз?В такой "футбол"ЦСКА играет года три.Слуцкий изуродовал игру команды так,что теперь сложно сказать,как они будут вылезать из этой ямы.Если игроки не могут сделать точным первый пас,то про остальное можно не спрашивать.Плохо всё и везде.Игроки уровня второй лиги.И слава Богу,что убрали Слуцкого.Пусть это будет первым шагом к возрождению команды!
Ответить
ivanthebest
1481202636
Никакого позора, играют также как и в РФПЛ... Только одно отличие - судьи! В РФПЛ они делают коняхам результат, в Европе нет....
Ответить
Главные новости
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
6
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
2
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Все новости
Все новости
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
1
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
20:20
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
19:04
1
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
17:17
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
3
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Сафонов опубликовал пост о победе в Суперкубке УЕФА
16:31
1
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов
16:02
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+