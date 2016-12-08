Моуринью заявил, что не считает себя лучшим тренером в мире

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии гостевого матча 6-го тура Лиги Европы против «Зари» подчеркнул, что не считает себя лучшим специалистом в профессии.

– Вернидуб на пресс-конференции сказал, что вы один из лучших тренеров мира и что он хотел бы пройти стажировку в вашем клубе.

– Мне очень приятно, но не считаю себя лучшим. Таких не бывает. Тренер может быть лучшим, например, в этом чемпионате. Он учится у меня так же, как и я учусь у него. Я учусь у своих коллег после каждой игры. Если завтра научусь чему-то новому, буду очень рад.

Напомним, что матч «Заря» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в четверг и начнется в 21:00 по московскому времени.