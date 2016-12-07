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    Левандовски посвятил гол беременной супруге

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал автором единственного гола в заключительном матче группового этапа против мадридского «Атлетико». Этот успех он посвятил своей беременной супруге.

    «Эта победа важна для нас с точки зрения психологии. Последние два-три месяца я особенно усердно тренировал удары со штрафных. Рад, что получилось применить полученные навыки в игре.

    И это был отличный шанс сообщить всем, что моя супруга беременна. Этот гол я посвящаю ей», – сказал Левандовски.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» завершился со счетом 1:0.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2016 07:59
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