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    Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Боруссию» М, Туран оформил хет-трик

    В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле разгромила менхенгладбахскую «Боруссию» благодаря хет-трику Арда Турана. В другом матче «Манчестер Сити» разошелся миром с «Селтиком».

    Отметим, что «Барселона» и «Манчестер Сити» еще тур назад обеспечили себе выход в плей-офф. «Боруссия» отправляется в Лигу Европы, заняв третье место.

    Лига Чемпионов. Групповой этап. Группа С. 6-й тур

    Барселона (Испания) – Боруссия М (Германия) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Месси, 16; 2:0 – Туран, 50; 3:0 – Туран, 54; 4:0 – Туран, 67.

    Манчестер Сити (Англия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Робертс, 4; 1:1 – Ихеначо, 8.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2016 00:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +49

      melnicn 7 декабря 2016, 01:17

      да-да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      FCQ 7 декабря 2016, 00:46

      Поздравляю Арда успехов тебе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 7 декабря 2016, 00:44

      молодец, видимо чувствовал вину в забитом голе в последних минутах Рамосом в Эль класико!

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