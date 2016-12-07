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    Лига чемпионов. «Ростов» удержал ничью в матче против ПСВ и вышел в Лигу Европы

    В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» сыграл вничью с ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы, набрав пять очков. В другом матче «Бавария» с минимальным счетом обыграла «Атлетико». Единственный гол забил Роберт Левандовски.

    Таким образом, «Атлетико» вышел из группы с первого места, «Бавария» заняла вторую позицию, «Ростов» закончил групповой этап на третьей строчке.

    Лига Чемпионов. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

    ПСВ (Голландия) – Ростов (Россия) – 0:0

    ПСВ: Зут, Изима-Мирен (Нарсинг, 76), Морено, Ариас (Перейро, 62), Швааб, Проппер, Де Йонг, Бренет, Рамселар, Зинченко (С.Де Йонг, 62), Бергвейн.

    Ростов: Джанаев, Калачев (Терентьев, 80), Гранат, Полоз (Бухаров, 88), Нобоа, Азмун (Саид, 90), Мевля, Кудряшов, Навас, Гацкан, Ерохин.

    Предупреждения: Бергвейн, 63 – Гранат, 40.

    Бавария (Германия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (1:0)

    Гол: Левандовски, 28.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2016 00:38
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    Комментарии86
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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 7 декабря 2016, 13:28

      Видно что выложились на сто процентов. Ой давно не видел как игрок уходит по замене и еле ноги волочит ( Азмун и Калачев). А наши Великие сборники с финальным свистком идут и голова сухая.

      2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 7 декабря 2016, 10:08

      Тяжелейший матч! Спасибо Ростов за потрясающие эмоции!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 7 декабря 2016, 09:57

      Ростов стена вообще! С ленточки мяч тащили, просто красавчики! Абсолютно заслуженный выход в плей офф ЛЕ! Поздравляю!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      Black77718 7 декабря 2016, 09:36

      Молодцы,показали ЦСКА как из групп смерти 3 место занимать,и злопыхателям нос утёрли.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 7 декабря 2016, 09:11

      Не верю своим глазам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6723

      maior-60 7 декабря 2016, 08:32

      Поздравляю всех болел! Ростову - удачи в ЛЕ!

      4
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 7 декабря 2016, 07:43

      Красавцы!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 декабря 2016, 07:27

      Браво !!! Вот так вот показывать такой футбол имея финансовые проблемы продолжать боротся!!! Учитывая то что геь ни одной звезды ... отличный командный футбол!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 7 декабря 2016, 07:26

      Ростов просто молодцы! Вот образец для подражания. Можно сказать, группа смерти для них и вышли достойно.

      5
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 декабря 2016, 07:11

      Молодцы ростовчане!

      3
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