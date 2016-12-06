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    Промес поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в уходящем году

    Хавбек «Спартака» Квинси Промес выразил благодарность болельщикам, поддерживавшим красно-белых в течение нынешнего календарного года. Напомним, подопечные Массимо Карреры стали чемпионами осенней части первенства, набрав 40 очков в 17-ти встречах. В активе ближайшего преследователя – «Зенита» – на пять баллов меньше. В последнем матче года спартаковцы на своем стадионе переиграли «Рубин» (2:1), а сам голландец отметился забитым мячом и заработал удаление.

    «Спасибо всем болельщикам за удивительную поддержку в этом году», – написал Промес на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.12.2016 16:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 декабря 2016, 17:47

      Лучшей команде- лучшая поддержка!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 6 декабря 2016, 17:01

      Тебе и всей команде спасибо за игру

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      pntrz 6 декабря 2016, 17:01

      руками конечно, надо по-аккуратнее "махать"

      -3
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