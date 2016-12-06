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    Булыкин: «У «Ростова» есть все шансы на еврокубки весной»

    Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин пообщался с журналистами на тему предстоящего матча группового турнира Лиги чемпионов ПСВ«Ростов». Напомним, что игра состоится сегодня, 6 декабря. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

    «У «Ростова» есть все шансы на еврокубки весной. Ростовские футболисты выйдут с хорошим настроем и будут готовы обыграть голландцев. Если сравнивать на бумаге, то «Ростов» сильнее ПСВ. Самое главное, чтобы игроки не почувствовали расслабленность после «Баварии», все-таки это последний матч сезона. Это один из важнейших матчей, в котором ростовчанам нужно доказать, что они умеют играть на высоком уровне. Легко сегодня никому не будет.

    Что касается Сердара Азмуна, то мне кажется, что он уже может уехать в сильный европейский клуб. Вопрос в том, как они договорятся с «Ростовом». Азмун – уже готовый форвард, которого могут купить в Европе, остается только решить все в техническом плане: деньги, условия и контракт.

    Надеюсь, что матч завершится вничью, но хочется, чтобы «Ростов» победил со счетом 2:1», — сказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 14:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 декабря 2016, 22:39

      хорошо, что Бердыев не взял Булыкина в свой тренерский штаб, а то бы Дима мог прямо сегодня пошептаться насчёт Азмуна с кем надо....
      Вице- президент пришёл на эту должность не потому, что оклад больше, а чтобы иметь возможность влиять на кадровую политику....
      плять, не футболисты, а комерсы....

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 6 декабря 2016, 21:50

      Дима не каркай, плиз!

      0
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 6 декабря 2016, 20:19

      А здесь Дмитрий пожалуй каркнул. Меньше шансов - лучше результат.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 декабря 2016, 18:23

      даешь еще одну бессонную ночь в Ростове !!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 17:40

      Думаю Ростов сегодня выиграет и продолжит борьбу в ЛЕ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 6 декабря 2016, 14:50

      Конечно, есть шансы. Они просто обязаны благополучно закончить этот необыкновенный год

      6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 декабря 2016, 14:45

      Ребята просто обязаны сделать ПОДАРОК и славному городу Ростову-на-Дону, и всей России!

      8
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