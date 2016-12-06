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    Промес: «Приятно завершить первую половину сезона победой»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России (2:1). Напомним, что красно-белые завершили первую часть сезона РФПЛ на первом месте.

    «Очень приятно завершить первую половину сезона победой. Теперь настало время отдыха», – написал Промес на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.12.2016 09:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 декабря 2016, 15:18

      Красавцы ребятки! Давно такой радости Ваша игра и положение в таблице не вызывала. Но, надеюсь в этом чемпионате всё завершится долгожданной победой. Все мы её заслужили как никто другой!

      2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 6 декабря 2016, 14:50

      Красаучики,видна тренерская рука,и командная игра)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 6 декабря 2016, 10:51

      VIVA SPARTAK!!!!

      3
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      Рейтинг: +8

      Имя слишком известное 6 декабря 2016, 10:50

      Всех с заслуженным отдыхом! Молодцы!

      -1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 6 декабря 2016, 10:29

      Очень радует Маурисио. Человек искренне как ребенок радуется победам. а когда на трибуны пошли к фанатам..его счастью не было предела. такое ощущение, что он воспитанник наш. коренной Спартаковец.

      7
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 декабря 2016, 10:22

      Массимо фоткал наверно, его на этом фото очень не хватает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 декабря 2016, 10:20

      Молодцы, так держать! Мельгарехо, что на поле, что на всех фото- чужой, хотя вчера пару раз сыграл норм, но этого МАЛО!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Zly 6 декабря 2016, 10:17

      Поздравляю фанов Спартака. Второй круг будет очень интересен в плане битвы за чемпионство.

      3
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      Рейтинг: +1862

      mahan 6 декабря 2016, 09:49

      Нормально, провели пол сезона. Давайте отдыхайте, выздоравливайте, набирайте сил. Затем снова на тренировки, и главное не расслабляйтесь весной, продолжаейте играть в том же духе, ждем только побед. Удачи вам.

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > mahan 6 декабря 2016, 10:11

      Промес:"Приятно завершить первую половину сезона удалением")А вообще молодцы конечно, футбол в заснеженной Москве порадовал!

      -2
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