Промес: «Приятно завершить первую половину сезона победой»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России (2:1). Напомним, что красно-белые завершили первую часть сезона РФПЛ на первом месте.

«Очень приятно завершить первую половину сезона победой. Теперь настало время отдыха», – написал Промес на своей странице в Instagram.