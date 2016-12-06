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    Симеоне: «Победить «Ростов» было сложно, но «Атлетико» это удалось»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча пройдет сегодня в Мюнхене и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Мы с самого начала ставили перед собой задачу занять первое место в группе, хотя одним из наших соперников является «Бавария», что существенно осложняло дело. Победить сложно и в Ростове, и в Эйндховене, но нам это удалось. Мы также выиграли все три поединка на своем поле, так что первое место полностью заслужили.

    «Бавария» – очень сильная команда, которая всегда борется за победу во всех турнирах. Эта команда умеет быстро перестраиваться на другой футбол – так было при Хосепе Гвардиоле, а потом при Карло Анчелотти. Мы тщательно изучали манеру игры оппонента, которому завтра, конечно же, попробуем доставить максимум проблем», – сказал Симеоне.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2016 07:21
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