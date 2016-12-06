Михаил Кержаков: «Задача «Зенита» в Лиге Европы – только победа»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно, а также подчеркнул, что сине-бело-голубые намерены одержать победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, что петербуржцы преодолели групповой этап европейского турнира.

– Планирует ли «Зенит» усиливаться в зимнее трансферное окно?

– Скорее всего, да. Усиления, наверное, будут. По поводу кандидатур я не могу ничего сказать – это вопрос к тренеру и руководству клуба. Только они знают, кого хотят приобрести. Нам об этом не говорят.

– Какую задачу поставил клуб в Лиге Европы?

– Победа, только победа.