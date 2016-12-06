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    Примера. «Депортиво» разгромил «Реал Сосьедад», пять раз поразив ворота соперника

    В матче 14-го тура Примеры «Депортиво» в родных стенах одержал разгромную победу над «Реалом Сосьедад» со счетом 5:1. Дублем в этой встрече отметился Флорин Андоне.

    Данный успех позволил клубу из Ла-Коруньи набрать 13 очков и подняться на 16-е место. «Реал Сосьедад» же остался на шестой позиции турнирной таблицы, имея в активе 23 балла.

    Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

    Депортиво – Реал Сосьедад – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Сидней, 13; 2:0 – Мартинес, 29 (в свои ворота); 3:0 – Андоне, 42; 3:1 – Бершиче, 57; 4:1 – Бабел, 64; 5:1 – Андоне, 77.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2016 00:33
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