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    «Шапекоэнсе» признан победителем Южноамериканского кубка-2016

    Бразильский клуб «Шапекоэнсе» признан победителем Южноамериканского кубка-2016, сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ. Отметим, что команда из Шапеко стала обладателем данного титула впервые в истории.

    Напомним, 30 ноября «Шапекоэнсе» должен был провести первый финальный матч турнира против «Атлетико Насьональ», однако самолет, на котором находился 71 человек, включая 19 игроков, потерпел крушение. Шесть человек, три из которых футболисты, остались в живых.

    Добавим, что «Атлетико Насьональ», который стал вице-чемпионом турнира и предложил отдать титул «Шапекоэнсе», также получил приз фэйр-плей и 1 миллион долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 22:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 6 декабря 2016, 15:05

      Я не согласен. Призы нужно зарабатывать на поле, а не посмертно. При всём моём уважении к Шапокоэнсе.
      Можно было перенести встречу на несколько лет или дать приз обеим командам.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 декабря 2016, 22:32

      Respect, мужики. И федерация, и Атлетико, и конечно же, те люди которые будут подымать Шапе после этой трагедии. Ну и конечно же, посвящён этот кубок будет всем тем, кто погиб в той авиакатастрофе.

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 декабря 2016, 22:07

      мужской поступок

      3
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