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    Зинченко: «Игроки ПСВ настроены оптимистично и рвутся в бой с «Ростовом»

    Полузащитник ПСВ Александр Зинченко высказал мнение по поводу завтрашнего матча с «Ростовом» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов. Игрок уверен, что его команде удастся добыть три очка, которые откроют голландцам дорогу в плей-офф Лиги Европы. Поединок состоится 6 декабря в Эйндховене и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Мы детально изучили как сильные, так и слабые стороны в игре «Ростова». Мы обязаны добыть победу в завтрашнем матче. С нетерпением ждем его начала, в данный момент мы оптимистично настроены на завтра. Ребята рвутся в бой, а нынешняя атмосфера в команде очень положительная», – сказал Зинченко.

    Источник: ФК ПСВ

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    05.12.2016 17:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 декабря 2016, 10:33

      Зинченко!!! Ты должен забить гол в свои ворота, от нас магарыч, хотя мы и сами можем справиться.

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 6 декабря 2016, 09:38

      в ростове 2дурака залетело нам, отскочили голландцы. Ростов от матча к матчу прибавляет в лч это факт. В самом начале было понятно что 6декабря решающий матч. Удачи МУЖИКИ!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      egordonbass 6 декабря 2016, 09:23

      Ростов должен победить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 6 декабря 2016, 02:48

      Ростовчане, накостыляйте им хорошенько. Удачи

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 18:41

      Игроки Ростова могут сказать тоже самое

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 декабря 2016, 18:01

      оптимістично..Буратіно

      2
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