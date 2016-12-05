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    Гудьонсен выразил готовность играть за «Шапекоэнсе»

    Экс-нападающий «Челси» и «Барселоны» Эйдур Гудьонсен, защищающий ныне цвета индийского «Пуне», заявил, что готов присоединиться к «Шапекоэнсе». Ранее подобное желание выразили форвард Рональдиньо, находящийся в статусе свободного агента, и полузащитник Хуан Роман Рикельме, уже завершивший карьеру.

    Напомним, практически вся команда «Шапекоэнсе», включая футболистов и работников, погибла в авиакатастрофе по дороге на финал Южноамериканского Кубка-2016 в Колумбию.

    «Из уважения я хотел бы выступать за «Шапекоэнсе», если у них найдется место для меня. Если нет, то просто хотелось бы сыграть с Роналдиньо снова», – написал Гудьонсен на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    05.12.2016 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 5 декабря 2016, 15:14

      #MEGARESPECT

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