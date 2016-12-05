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  • Борис Игнатьев: «В Ираке игроки ходили на тренировки с пистолетами, а мне давали пострелять из автомата»

Борис Игнатьев: «В Ираке игроки ходили на тренировки с пистолетами, а мне давали пострелять из автомата»

5 декабря 2016, 12:37
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Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал, в каких условиях ему приходилось работать с олимпийской сборной Ирака в 1990 году. По словам специалиста, власти страны отправляли футболистов грабить соседний Кувейт.

«Я ведь перед этим еще в ОАЭ работал, но мне не нравилось, как там относятся к делу. Сегодня тренируюсь, завтра не хочу. Когда вернулся, мне звонит Валерий Лобановский. У нас были хорошие отношения. Чем-то я ему нравился. Видимо, работой в юношеских командах. Он меня даже звал работать на Украину. А тут позвонил и позвал в Новогорск. Там он мне рассказал о работе в Ираке: «Морозов и Фоменко возглавят первую сборную. А ты – молодежную. Готов?» Я согласился. Все равно делать особо было нечего, а тут – олимпийская сборная.

Когда собрались с командой, то я им сразу объяснил: «Скажите мне по правде свой возраст. Без этого я не смогу распределять нагрузки на тренировках». Оказалось, что все футболисты были старше, чем по документам. Достаточно, чтобы обыграть любого соперника. Кто-то – на два года, кто-то – на три. Зато народ относился к делу как надо. Все приходят вовремя. Не то, что в ЮАР. Хотя был один очень проблемный парень. Сильный, но абсолютно неуправляемый. Народ и руководство его очень любили.

Часто ли видел оружие в Ираке? В какой-то день всех спортсменов собрал Удей Хусейн – тот самый, сын Саддама. Сказали, что мое присутствие не нужно и на три дня тренировки отменяются. Оказывается, моих игроков и остальных спортсменов отправили в Кувейт на разграбление страны. Они вернулись и хвалятся: «Я машину привез, а я вот это...» Потом на тренировки ходит с пистолетами. Сначала у меня занимаются, а потом маршируют. Мне давали пострелять из автомата», – сказал Игнатьев.

Источник: Чемпионат.ком
Игнатьев Борис
Комментарии (1)
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W.Wayt
1480945066
Так уж и отправляли футболистов грабить Кувейт.Чё там грабить было не кому?Целая армия.Нахрена нести всякую чушь.
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