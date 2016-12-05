Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ибрагимович не бил Коулмена по голове намеренно

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал эпизод столкновения с защитником «Эвертона» Шеймуса Коулменом, которого он ударил ногой по голове.

    «Один из комментаторов сказал, что я специально ударил кого-то по голове. Нет, это была обычная равная борьба, так случилось.

    Поверьте, если я хочу ударить кого-то по голове, то знаю, как это сделать. Я могу ударить так, что человек потеряет сознание. Вот и все, что я могу сказать по этому эпизоду», – заявил Ибрагимович.

    Матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +161

      ARMEN13 5 декабря 2016, 18:01

      Это чистой воды борьба, у него нога по инерции пошла в низ и он слегка зацепил голову. Все повреждение было нанесено его туловищем, которое упало на игрока, все таки он под 100 кг весит :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 5 декабря 2016, 13:27

      Он что паралитик ,за ногами не следит ?!Явно специально !Как футболист он наверно хороший,но как человек-высокомерное цыганское гавно!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > опус 2 7 декабря 2016, 08:58

      Как может нога зависнуть в одной точке при падении? Это чисто физически невозможно... а по поводу цыганского говна, ты, верно, с мауром спутал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 5 декабря 2016, 11:46

      $) доллары

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 5 декабря 2016, 11:28

      Это же Англия, дают бороться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 5 декабря 2016, 10:34

      Я - Златко)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 