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    Кононов может сменить Реброва в киевском «Динамо»

    Руководство киевского «Динамо» находится в поиске кандидата на пост главного тренера команды. Наиболее вероятным является вариант с приглашением Александра Хацкевича, сообщает «Спортивка». Еще одним кандидатом является бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов.

    Напомним, нынешний главный тренер киевлян Сергей Ребров может перебраться в ПАОК, с которым он ведет переговоры. Действующее соглашение специалиста с бело-голубыми рассчитано до лета 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 09:05
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +30

      druga7 6 декабря 2016, 22:19

      Короче никто конкретно ничего не знает. Я бы уволил Суркиса бизнесмена хренового.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 5 декабря 2016, 20:06

      НИЧОСИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 5 декабря 2016, 18:39

      Интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 декабря 2016, 12:59

      утятина...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 декабря 2016, 11:03

      Очередная утка от бомбардира.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 5 декабря 2016, 10:57

      Ну нельзя такого специалиста упускать из нашего чемпионата, никак нельзя...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 декабря 2016, 10:24

      Зачем паспорт получил?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 5 декабря 2016, 10:10

      ЦСКА поторопитесь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 09:38

      Кононов - новый Витсель в новостях?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 декабря 2016, 09:31

      Да

      1
      Ответить
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