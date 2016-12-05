Кононов может сменить Реброва в киевском «Динамо»

Руководство киевского «Динамо» находится в поиске кандидата на пост главного тренера команды. Наиболее вероятным является вариант с приглашением Александра Хацкевича, сообщает «Спортивка». Еще одним кандидатом является бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов.

Напомним, нынешний главный тренер киевлян Сергей Ребров может перебраться в ПАОК, с которым он ведет переговоры. Действующее соглашение специалиста с бело-голубыми рассчитано до лета 2017 года.