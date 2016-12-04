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    Гилерме: «Что загадаю на Новый год? Чемпионство «Локомотива»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме заявил, что его желанием на Новый год станет чемпионство железнодорожников. Отметим, что на данный момент московский клуб набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место. Кроме того, беспроигрышная серия красно-зеленых в чемпионате России составляет пять матчей.

    – Первая часть сезона получилась для нас не слишком удачной. В последних матчах стали выправлять турнирную ситуацию, но мы занимаем не то место, которого заслуживаем. Мы начали обретать уверенность, хотя, конечно, во время зимней паузы ее можно легко растерять. В любом случае чувствуется, что команда выкарабкивается из сложной ситуации.

    – Не обидно уходить отпуск в тот момент, когда дела у вас пошли в гору?

    – Конечно, но ведь и отдыхать тоже надо. Думаю, все в команде устали и ждут этой паузы. Будем работать на зимних сборах, которые начнутся 10 января в Испании. Надеюсь, во второй части сезона мы сыграем так, как и в последних четырех матчах.

    – Какое желание загадаете на Новый год?

    – Стать чемпионом.

    – Насколько это реально?

    – В футболе возможно все.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2016 21:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 декабря 2016, 09:50

      А я уверен в том, что ЛОКО будет чемпионом России именно в сезоне 2016/2017, при этом ещё и КР возьмёт!!!!

      -1
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 5 декабря 2016, 00:57

      Чемпионство для Локо в этом году конечно невозможно, но за еврокубки зацепиться не так уж и трудно если постараться. На крайняк КР есть

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 5 декабря 2016, 00:27

      Такой большой, а в сказки веришь :))

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 декабря 2016, 22:14

      Нет конечно,но за еврокубки - всё ещё возможно.Паровоз с Сёминым всегда накатывал на финиш.

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 4 декабря 2016, 22:13

      Газпром мечты сбываются

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 декабря 2016, 21:36

      Конечно реально,тем более он не уточнил в какой команде стать чемпионом и в каком чемпионате)

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