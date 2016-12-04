Терехин: «Нынешний чемпионат России – самый слабый за всю историю»

Мне тоже было бы интреснее смотреть на урезанный чемпионат, до 12 или 14 команд, что бы как при переходе на осень весна, потом круги были раздельны от первой и второй части турнирной таблице... И все по спортивному и больше зрелищных матчей, и меньше проходных игр
Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин выразил мнение, что нынешний розыгрыш чемпионата России является самым слабым за всю историю турнира. По словам экс-футболиста, клубы из нижней части турнирной таблицы оказывают низкий уровень сопротивления лидерам.
«Слабее, чем в этом году, у нас чемпионата еще не было. В Туле, Томске играют футболисты первой лиги. Сейчас нет «Алании», «Ротора», «Торпедо», «Динамо», как в 90-е, когда я еще был футболистом. Ведущие клубы, как «Спартак» и «Зенит», должны собирать очки, уровень сопротивления низкий. Тот же «Урал» приезжает в Краснодар, встает сзади, с ними что хотят, то и делают. В Европу «Краснодар» попадает – там скорости совсем другие. Я считаю, что нынешний чемпионат России – самый слабый за всю историю», – сказал Терехин.