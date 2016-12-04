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    Терехин: «Нынешний чемпионат России – самый слабый за всю историю»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин выразил мнение, что нынешний розыгрыш чемпионата России является самым слабым за всю историю турнира. По словам экс-футболиста, клубы из нижней части турнирной таблицы оказывают низкий уровень сопротивления лидерам.

    «Слабее, чем в этом году, у нас чемпионата еще не было. В Туле, Томске играют футболисты первой лиги. Сейчас нет «Алании», «Ротора», «Торпедо», «Динамо», как в 90-е, когда я еще был футболистом. Ведущие клубы, как «Спартак» и «Зенит», должны собирать очки, уровень сопротивления низкий. Тот же «Урал» приезжает в Краснодар, встает сзади, с ними что хотят, то и делают. В Европу «Краснодар» попадает – там скорости совсем другие. Я считаю, что нынешний чемпионат России – самый слабый за всю историю», – сказал Терехин.

    Источник: Rusfootball.info

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    04.12.2016 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +319

      Beim 5 декабря 2016, 10:16

      Мне тоже было бы интреснее смотреть на урезанный чемпионат, до 12 или 14 команд, что бы как при переходе на осень весна, потом круги были раздельны от первой и второй части турнирной таблице... И все по спортивному и больше зрелищных матчей, и меньше проходных игр

      0
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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 4 декабря 2016, 22:25

      Походу с Текстильщиком, Ураланом и Асмаралом, российский чемпионат был сильней...

      1
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 4 декабря 2016, 21:26

      Не согласен. Не стабильный, да, но не слабый.

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      Рейтинг: +1292

      каа 4 декабря 2016, 20:26

      Весьма и весьма спорное заявление...КС-Спартак тому подтверждение..

      1
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