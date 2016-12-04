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    Аллегри: «Думаю, в следующих матчах Игуаин обязательно забьет»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Аталантой» в матче 15-го тура чемпионата Италии высказал мнение об игре нападающего Гонсало Игуаина. Напомним, что на счету аргентинца семь голов в 15 играх нынешнего сезона.

    «Игуаин привык забивать каждую неделю, но в «Ювентусе» есть достаточно футболистов, которые также способны забивать голы. Гонсало имел моменты, но не сумел их реализовать. Думаю, он обязательно сделает это в следующих играх, ведь он становился лучшим бомбардиром Серии А последние два сезона», – сказал Аллегри.

    Источник: Goal.com

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    04.12.2016 13:08
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