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    Серия А. «Лацио» и «Рома» определят сильнейший клуб Рима

    В рамках 15-го тура Серии А состоится римское дерби, в котором «Лацио» примет «Рому». «Волки» перед очным противостоянием идут на второй строчке турнирной таблицы, а «орлы» расположились на четвертой позиции.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 декабря 2016, 17:09

      Тотти на лавке!Странно

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