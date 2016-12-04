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    Игрок «Шапекоэнсе»: «Это не был несчастный случай – моих друзей убили»

    Полузащитник «Шапекоэнсе» Мозес Санчес прокомментировал авиакатастрофу, в которой погибли почти все его одноклубники. Сам Санчес оказался одним из семи игроков команды, которых не было на борту.

    «Я был травмирован, спрашивал Бога и свою жену: «Ну почему именно я?». Теперь же я мог бы сказать, что той травмой Господь спас меня.

    Но как я могу говорить об этом, если он не спас моих друзей, которые были в самолете? Почему было не спасти и их тоже? У меня нет причин говорить, что Бог помог.

    Мои друзья были убиты – это не был несчастный случай. Нельзя много требовать от людей. Тот парень, пилот, который вез игроков «Шапекоэнсе», уничтожил множество семей, он уничтожил целый город Шапеко», – сказал Санчес.

    Источник: Sport.es

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    04.12.2016 01:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +364

      neofizer 4 декабря 2016, 11:18

      многим смертям нет объяснения...таким-тем более..

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 декабря 2016, 05:04

      Судьба такая...Кого-то сразу забрали на небеса, других оставили в назидание или на перевоспитание. Не будем ёрничать и рассуждать - все там будем. Помянем... С ув.

      5
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      Рейтинг: +16

      Mas3 4 декабря 2016, 02:24



      21 век, люди разговаривают с дядькой на небе. Ахах. Гагарин летал, сказал - нету

      5
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR > Mas3 4 декабря 2016, 02:42

      Ну ты и дибил...

      2
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      Рейтинг: +14

      Sashabravo > Mas3 4 декабря 2016, 03:16

      Ну почему. Он как раз и рассуждает бог спас меня, но убил 70 человек на борту. Тут то люди верящие в бога должны подумать кому они поклоняются.

      3
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Sashabravo 4 декабря 2016, 12:07

      Я, конечно, не хочу разводить религиозные дискуссии, но я запарился слушать речи в таком стиле везде. Бог дал человеку волю и не посягает на неё. Человек сам решает верить или нет. И от этого зависит его защита. Насколько искренне и честнее он с Богом. А дьявол не церемонится с теми кто даёт ему место в своей жизни. И они становятся жертвами его подлости.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Mas3 4 декабря 2016, 12:10

      21 век? И поэтому я должен верить что мои предки обезьяны? Да ну! И чем отличаетесь вы, кто верит в это от тех кто верит в Бога? И те и те верующие. Только одни верят в своё создание, а другие в родство с обезьянами.

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      Рейтинг: +16

      Mas3 > Dimonadze 4 декабря 2016, 13:35

      Верь во что угодно. Происхождение от обезьян, всего лишь одна из множества теорий происхождения жизни на Земле. Но даже она не глупее сказания о сотворении богом Адама, например.

      1
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      Рейтинг: +14

      Sashabravo > Dimonadze 4 декабря 2016, 15:19

      А почему же если он не верит в бога, то значит к нему приходит дъявол? Разве не существует варианта отсутствия всех вымышленных существ, и веры в том что мы видим собственными глазами? Такого вы не допускаете?

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