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    РФПЛ. ЦСКА добыл уверенную победу над «Уралом»

    В поединке 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле забил четыре безответных мяча «Уралу». Дублем отметился нападающий Ласина Траоре, еще по голу на свой счет записали хавбек Бибрас Натхо и форвард Федор Чалов, для которого этот мяч стал дебютным в составе армейцев. Красно-синие набрали 32 очка и сократили отрыв от лидера «Спартака» до пяти очков. Красно-белые свой матч проведут в понедельник против «Рубина».

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 25; 2:0 – Траоре, 35; 3:0 – Натхо, 38 (с пенальти); 4:0 – Чалов, 40.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес (Набабкин, 68), Натхо, Головин, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Тошич, Траоре (Страндберг, 80).

    Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Динга, Павленко (Подоксенов, 66), Фидлер, Новиков (Меркулов, 54), Коробов, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83).

    Предупреждения: нет – Новиков, 38; Фонтанелло, 67.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 15:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +665

      Snerg 4 декабря 2016, 08:54

      лыжники к вам серьезный вопрос)? почему вы не орете про справедливость? траоре первый гол забил из офсайда))), что вы все притихли сразу?

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 3 декабря 2016, 16:00

      1-й тайм Молодцы, даже борода..........Фернандеса жалко........ а вот второй тайм..извините , но люди смотрят а 2 команды пешком ходят......

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Cant Stop 3 декабря 2016, 16:24

      СИЛЫ НАДО СОХРАНИТЬ НА ИГРУ С ТОТТЕНХЭМОМ, ТАК ЧТО
      4 МЯЧА ЗАБИЛИ В ПЕРВОМ ТАЙМЕ И ПОРЯДОК. ВСЁ ВЕРНО!

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      Рейтинг: +659

      RUSARM > Cant Stop 3 декабря 2016, 16:25

      Просто впереди игра с тотеном,вот второй тайм играли в энерго сберегающем режиме!!!

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > vladimir-7 3 декабря 2016, 18:43

      Экономить то , чего нет -красота, а вот проявить профессионализм не мешало бы. Ну ладно ЦСКА , а Урал то что, лучше б вообще не приезжал-и денег съэкономил и счёт был бы меньше.

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