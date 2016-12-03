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    Уткин: «Семин оплатил Самедову бензин до дубля «Локомотива»

    Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал перевод полузащитника Александра Самедова в дубль «Локомотива». Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Спартак».

    «Вы знаете, что сегодня Семин не пустил Самедова на «Баковку» и указал дорогу на «Тарасовку». Семин при этом оплатил футболисту бензин до того места, куда он его отправил, а отправил он его в дубль.

    У «Локомотива» вообще это принято. Они покупают билеты своим болельщикам, оплачивают дорогу «Томи», а в виде бонуса дарят им шесть мячей», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    03.12.2016 08:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -90

      Raider26 3 декабря 2016, 16:15

      Тупорылый толстожоп в своём репертуаре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Warning66613 3 декабря 2016, 14:42

      Это просто подготовка к переходу в мясо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      Бан 3 декабря 2016, 12:37

      Семин не прав, должен был поступить мудрее. К тому же Самедов не мало сделал для Локо, не надо было вот так, как с зеленым пацаном ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > Бан 3 декабря 2016, 15:22

      Откуда ты знаешь, что было на тренировке? Может игрок себя плохо повел, вот и отправили его в дубль. Семин тоже не дурак, чтобы такого сильного игрока отправлять в дубль, значит причины тому нашлись!

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 декабря 2016, 12:05

      все логично. Он в последнее время в пол ноги играет, если сравнивать его игру в сборной и клубе

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа > Joko21 3 декабря 2016, 12:23

      Ересь несешь дорогой... он лучший в локо... худший - Семин..

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > каа 3 декабря 2016, 13:47

      Фернандеш в разы лучше него. А Самедов, к сожалению, не в полную силу играет именно за клуб

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