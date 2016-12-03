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    Примера. «Барселона» на своем поле примет «Реал»

    Сегодня, 3 декабря, «Барселона» в центральном матче 14-го тура Примеры на своем поле примет «Реал». Гости возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая каталонцев на шесть очков. Подопечные Зинедина Зидана победили в шести последних матчах первенства.

    Текстовая трансляция матча на «Бомбардире» начнется в 18:15 по московскому времени.

    «Барселона» – «Реал»: прими участие в самом необычном конкурсе прогнозов!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 17:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4951

      polt 3 декабря 2016, 18:51

      Как можно не транслировать такой матч? Докатились. На Матче все ублюдки и Мудко с ними!!!

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 декабря 2016, 17:59

      Будет разгром!

      0
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      Рейтинг: +62

      ivan941 3 декабря 2016, 16:04

      что канделаки совсем охренела такой футбол не показывать, вали с матча дура

      0
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 3 декабря 2016, 11:24

      Если Барса проиграет то можно будет уже забыть о чемпионстве. Так что это не просто Класико.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 декабря 2016, 10:30

      Жаль... Бейла нет...

      0
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      Рейтинг: -17

      Aртемка 3 декабря 2016, 09:51

      1:1 или 0:1 в пользу реала

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 3 декабря 2016, 07:40

      Даже здесь будет трансляция, слышишь, Тина!!!?

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