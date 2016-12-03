Примера. «Барселона» на своем поле примет «Реал»

Как можно не транслировать такой матч? Докатились. На Матче все ублюдки и Мудко с ними!!!
Сегодня, 3 декабря, «Барселона» в центральном матче 14-го тура Примеры на своем поле примет «Реал». Гости возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая каталонцев на шесть очков. Подопечные Зинедина Зидана победили в шести последних матчах первенства.
Текстовая трансляция матча на «Бомбардире» начнется в 18:15 по московскому времени.
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