Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Барселона» – «Реал»: прими участие в самом необычном конкурсе прогнозов!

    Специально к Эль Класико «Бомбардир» проводит конкурс – Фантазиста. Угадай исход событий, которые произойдут во время матча между «Барселоной» и «Реалом» в эту субботу в 18:15, и получи приз! В этом розыгрыше Фантазисты вы можете выиграть боллары для ставок в основном Конкурсе прогнозов.

    10 лучших игроков Фантазисты получат:

    1 место – 30 000
    2 место – 25 000
    3 место – 20 000
    4 место – 15 000
    5 место – 10 000
    6-10 место – 5 000

    ИГРАТЬ

    Кроме того, 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Сделать свои прогнозы можно уже прямо сейчас! Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в эту субботу, 3 декабря, в 17:15 мск. Результаты будут объявлены после матча.

    ИГРАТЬ

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    ИГРАТЬ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2016 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      IVANRUS777 3 декабря 2016, 17:55

      Боллары, бустеры...какой ещё х..ни виртуальной предложите!?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Aртемка 3 декабря 2016, 17:43

      1:1 или 0:1 Реал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 3 декабря 2016, 13:51

      11х11 кто-то в это дерьмо играет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 2 декабря 2016, 13:42

      Призы фуфло-тут свои "Б" девать некуда.Хоть бы купить на них можно что-нибудь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +306

      Bobafett 2 декабря 2016, 11:29

      Всем удачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 2 декабря 2016, 11:28

      Раздайте лучше победителям билеты на Кубок Конфедерации!
      А трем лучшим + билеты на Чемпионат Мира!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 2 декабря 2016, 09:51

      Призы - го**о, конечно... Любой магнитик или значок с символикой любимой команды - было бы лучше...

      Но ставки сделал..)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Mavlu 1 декабря 2016, 17:57

      Поставил на Барсу...2-0

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -185

      Protosser > Mavlu 2 декабря 2016, 09:51

      Поставил 3-1)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 1 декабря 2016, 15:50

      Отличные призы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 1 декабря 2016, 15:16

      Не спец по ставкам и предсказаниям, но ради интереса попробую)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 