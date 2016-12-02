ФИФА назвала претендентов на приз за лучший гол года

ФИФА определила трех игроков, которые будут претендовать на награду, вручаемую за лучший гол 2016 года. Это полузащитник бразильского «Коринтианс» Марлон, футболистка женской сборной Венесуэлы до 17 лет Данюшка Родригес и Мохд Фаиз Субри, выступающий за малазийский «Пенанг».

Премия носит имя Ференца Пушкаша и вручается игроку, забившему самый красивый гол года. Победитель определяется с помощью онлайн-голосования болельщиков.

Имя лауреата будет названо 9 января 2017 года на ежегодной церемонии в Цюрихе.