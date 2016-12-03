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    АПЛ. Хет-трик Санчеса помог «Арсеналу» разгромить «Вест Хэм»

    В матче 14-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях одержал крупную победу над «Вест Хэмом» – 5:1. Три очка «канонирам» в лондонском дерби принес хет-трик в исполнении Алексиса Санчеса.

    Таким образом, лондонский клуб набрал 31 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Молотобойцы» же расположились на 17-й строчке, находясь в одном балле от зоны вылета.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Вест Хэм – Арсенал – 1:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Озил, 24; 0:2 – Санчес, 72; 0:3 – Санчес, 80; 1:3 – Кэрролл, 83; 1:4 – Окслэд-Чэмберлен, 84; 1:5 – Санчес, 86.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 22:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 декабря 2016, 13:15

      Санчес в Барсе был обычным крайком, в Арсенале он просто Месси исполняет!Молодец!Его вызовы не пугают.Может с ним Арсенал чемп выиграет.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 декабря 2016, 12:43

      Я бы обратно купил Санчеса на правый край атаки Барселоны! Месси и Иньеста играли бы на позиции атакующий полузащитников, Бускетс опорник, Альба левый край, Пике и Маскерано в центре, Бельерина купил бы на левый край защиты! Классная вышла бы команда...

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 декабря 2016, 00:38

      отлично!

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 4 декабря 2016, 00:13

      Разыгралась к концу матча

      0
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      Рейтинг: +12

      Alexis El Pistolero 3 декабря 2016, 22:49

      После этого хэт-трика Алексис догнал Косту. Так держать

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      Рейтинг: +421

      LMI 3 декабря 2016, 22:30

      Отлично сыграли и отомстили за прошлый год

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