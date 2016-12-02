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    «Интер» зимой попробует заполучить Кришито

    Миланский «Интер» в ближайшее трансферное окно предпримет попытку приобрести защитника «Зенита» Доменико Кришито. Итальянский клуб готов арендовать футболиста с опцией выкупа или обменять его на одного из своих игроков.

    Среди возможных игроков на обмен называются Джейсон Мурильо, Стеван Йоветич, Фелипе Мело, Джонатан Биабияни. Также питерской команде предложена аренда Габигола.

    Кришито перешел в «Зенит» в 2011 году. В составе сине-бело-голубых 29-летний футболист провел 171 матч и забил 13 мячей.

    Источник: Calciomercato

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    02.12.2016 15:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 декабря 2016, 02:16

      Кришито отдавать нельзя. Надо приобрести хорошего ЦЗ.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 декабря 2016, 00:14

      ПОСМОТРИТЕ НА ИНТЕР СОВСЕМ ИСПОРТИЛСЯ СЕЙЧАС ЛЕТИТ 0-3 ОТ НАПОЛИ НАФИГА МИМО ТАКОЙ КЛУБ

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 декабря 2016, 20:14

      в профиле Джейсона Мурильо:

      01.12.2016 Был в запасе Терек (мол) 1:1 Краснодар (мол) Россия. Молодежное первенство, 16 тур

      0
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