Роналдиньо может возобновить карьеру в «Шапекоэнсе»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо может возобновить в «Шапекоэнсе», чтобы помочь команде, игроки которой погибли в недавней авиакатастрофе. Напомним, трагедия произошла 29 ноября в Колумбии и унесла жизни 71 человеку.

Отметим, что сразу несколько бразильских клубов готовы предоставить «Шапекоэнсе» собственных игроков, чтобы возродить команду. Как отметил агент Роналдиньо, бразилец готов возобновить карьеру, которую завершил минувшим летом.