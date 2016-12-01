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    Роналдиньо может возобновить карьеру в «Шапекоэнсе»

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо может возобновить в «Шапекоэнсе», чтобы помочь команде, игроки которой погибли в недавней авиакатастрофе. Напомним, трагедия произошла 29 ноября в Колумбии и унесла жизни 71 человеку.

    Отметим, что сразу несколько бразильских клубов готовы предоставить «Шапекоэнсе» собственных игроков, чтобы возродить команду. Как отметил агент Роналдиньо, бразилец готов возобновить карьеру, которую завершил минувшим летом.

    Источник: Goal.com

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    01.12.2016 22:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 4 января 2017, 16:30

      Рони красава, настоящий мужской поступок, помочь своим опытом команде, ещё больше стал его уважать!!!!

      -1
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 2 декабря 2016, 07:07

      Жаль команду...

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 декабря 2016, 00:23

      Команде надо помочь , как "Пахтакору" в 79-м ................

      0
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      Рейтинг: +1070

      wobaekat 1 декабря 2016, 22:25

      Человечность прежде всего

      2
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 1 декабря 2016, 22:11

      Респект ! :)

      1
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